Sana: Сирия и Россия договорились о будущем российских военных баз

Переход к новому формату российского присутствия должен занять не более трех месяцев, после чего договоренности вступят в силу. В сирийском МИДе назвали меморандум наиболее значимым результатом переговоров, которые продолжались около полутора лет. По оценке ведомства, соглашение открывает новый этап в отношениях Москвы и Дамаска.