Sana: Сирия и Россия договорились о будущем российских военных баз
Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Они будут преобразованы в центры совместной военной подготовки, сообщило сирийское государственное агентство Sana.
Соглашение также предусматривает реорганизацию российского присутствия на сирийском побережье и передачу ряда объектов гражданского назначения под управление Дамаска. В частности, сирийская сторона получит контроль над аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим причалом порта Тартус. В дальнейшем их планируется постепенно интегрировать в систему гражданского управления страны.
Москва и Дамаск также договорились пересмотреть статус объектов, которые сейчас используются в военных целях. Российские военные базы будут преобразованы в совместные центры подготовки и повышения квалификации. В МИД Сирии отметили, что новые договоренности должны учитывать интересы обеих стран.
Переход к новому формату российского присутствия должен занять не более трех месяцев, после чего договоренности вступят в силу. В сирийском МИДе назвали меморандум наиболее значимым результатом переговоров, которые продолжались около полутора лет. По оценке ведомства, соглашение открывает новый этап в отношениях Москвы и Дамаска.
29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема российских военных баз в Сирии присутствовала в повестке переговоров президента России Владимира Путина с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа.
ТАСС со ссылкой на источник писал в конце декабря 2024 г., что новые власти Сирии не планируют расторгать договоры о базах РФ. Вместе с тем, как писал Reuters, аш-Шараа предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану разместить турецкие военные базы у себя в стране.