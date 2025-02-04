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Reuters: в Сирии могут разместить военные базы Турции

Ведомости

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану разместить турецкие военные базы у себя в стране, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Аш-Шараа и Эрдоган в ходе встречи 4 февраля обсудили совместный оборонный пакт, который будет включать в себя создание турецких авиабаз в центральной Сирии и подготовку новой сирийской армии. По словам источников, Турция сможет использовать сирийское воздушное пространство в военных целях.

Представитель сирийской службы безопасности заявил на условиях анонимности, что обсуждаемые базы позволят Турции защищать воздушное пространство Сирии в случае любых будущих атак. Представитель региональной разведки предположил, что возможными местами для создания авиабаз могут стать военный аэропорт Пальмиры и база Т4 сирийской армии, обе расположенные в провинции Хомс.

В ходе переговоров Эрдоган также заявил, что Турция окажет поддержку Сирии в ее восстановлении. Президент Турции убежден, что его страна может оказать помощь в восстановлении сирийских городов. Кроме того, он считает, что ускорение темпов восстановления экономики позволит сирийским беженцам вернуться на родину по своему желанию. Эрдоган также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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