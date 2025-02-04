Reuters: в Сирии могут разместить военные базы Турции

В ходе переговоров Эрдоган также заявил, что Турция окажет поддержку Сирии в ее восстановлении. Президент Турции убежден, что его страна может оказать помощь в восстановлении сирийских городов. Кроме того, он считает, что ускорение темпов восстановления экономики позволит сирийским беженцам вернуться на родину по своему желанию. Эрдоган также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.