Вучич: Европа оказалась на грани большой войны

7 августа в Сербию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Его визит занял два дня. В день приезда состоялся неформальный ужин Зеленского и Вучича, а основные официальные переговоры прошли 8 августа. На переговорах лидеры обсудили ряд тем, включая расширение экономических связей, отношения с Евросоюзом, а также безопасность и сотрудничество в области энергетики. Вучич позволил себе некоторые резонансные заявления. В частности, он подчеркнул, что Белград поддерживает «территориальную целостность» Украины. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Вучича за сербскую гуманитарную помощь в энергетике и здравоохранении. Вскоре Киев получит от Белграда очередной ее пакет в размере 2 млн евро.