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Вучич: Европа оказалась на грани большой войны

Конфликт на Украине в ближайшее время урегулировать не удастся, считает он
Ведомости

Европа стоит на пороге большой войны, но никто до сих пор ничего не предпринял, чтобы это исправить. Таким мнением президент Сербии Александр Вучич поделился в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Сербский лидер считает, что украинский конфликт в ближайшее время не будет урегулирован.

«Я считаю, что мы стоим на пороге еще большей войны. И именно поэтому я надеялся, что к этому моменту кто-то другой уже предпринял бы что-то для установления мира», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Как на отношениях Сербии и России скажется визит Владимира Зеленского в Белград

Политика / Международные новости

7 августа в Сербию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Его визит занял два дня. В день приезда состоялся неформальный ужин Зеленского и Вучича, а основные официальные переговоры прошли 8 августа. На переговорах лидеры обсудили ряд тем, включая расширение экономических связей, отношения с Евросоюзом, а также безопасность и сотрудничество в области энергетики. Вучич позволил себе некоторые резонансные заявления. В частности, он подчеркнул, что Белград поддерживает «территориальную целостность» Украины. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Вучича за сербскую гуманитарную помощь в энергетике и здравоохранении. Вскоре Киев получит от Белграда очередной ее пакет в размере 2 млн евро.

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