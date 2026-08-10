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Галузин назвал неподходящим вариантом заморозку конфликта на Украине

Ведомости

Россия не приемлет вариант заморозки конфликта вокруг Украины и настаивает на устранении его первопричин. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт». В качестве примера Галузин привел атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в июле – августе. КТК при этом работает прежде всего на интересы казахстанской экономики, подчеркнул дипломат. Галузин выразил надежду на адекватную реакцию мирового сообщества, включая США и Европу, чьи компании являются акционерами КТК.

Россия исходит из того, что Казахстан прекрасно понимает, что с терроризмом необходимо бороться во всех его формах и проявлениях, отметил Галузин.

Киев пообещал США не бить по танкерам КТК в Черном море

Политика / Международные новости

«Лучший способ добиться этого – купировать террористическую активность киевского режима, обеспечить мир и безопасность в Евразии путем разрешения конфликта вокруг Украины на основе устранения его первопричин», – подчеркнул он.

8 августа Киев согласился не бить по некоторым нефтяным танкерам и инфраструктуре Черного моря, критически важным для экспорта казахстанской нефти. Решение было принято после того, как атаки на суда временно приостановили погрузки. Обязательство стало результатом встреч высокопоставленных представителей администрации США и руководства Украины.

КТК в Новороссийске является критически важным объектом для поставок казахстанской нефти на мировой рынок, так как у страны нет достаточных альтернативных маршрутов экспорта. Через КТК проходит около 2% мировых поставок сырой нефти, и европейские НПЗ сильно зависят от этих объемов.

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