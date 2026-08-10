Галузин назвал неподходящим вариантом заморозку конфликта на Украине

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт». В качестве примера Галузин привел атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в июле – августе. КТК при этом работает прежде всего на интересы казахстанской экономики, подчеркнул дипломат. Галузин выразил надежду на адекватную реакцию мирового сообщества, включая США и Европу, чьи компании являются акционерами КТК.