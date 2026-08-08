Киев пообещал США не бить по танкерам КТК в Черном море

Особое значение этот шаг имеет для терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Объект критически важен для поставок казахстанской нефти на мировой рынок, так как у страны нет достаточных альтернативных маршрутов экспорта. Обычно через КТК проходит около 2% мировых поставок сырой нефти, и европейские НПЗ сильно зависят от этих объемов.