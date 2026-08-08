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Киев пообещал США не бить по танкерам КТК в Черном море

Российский МИД рассчитывал, что американские власти «приструнят Зеленского»
Ведомости

Киев согласился воздержаться от ударов по некоторым нефтяным танкерам и инфраструктуре Черного моря, которые критически важны для экспорта казахстанской нефти. Об этом Bloomberg сообщил американский чиновник.

Решение было принято после того, как атаки на суда временно приостановили погрузки. Это обязательство стало результатом встреч высокопоставленных представителей администрации США и руководства Украины, пишет агентство.

Особое значение этот шаг имеет для терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Объект критически важен для поставок казахстанской нефти на мировой рынок, так как у страны нет достаточных альтернативных маршрутов экспорта. Обычно через КТК проходит около 2% мировых поставок сырой нефти, и европейские НПЗ сильно зависят от этих объемов.

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Политика

Согласно достигнутым договоренностям, Украина обязалась не наносить удары по инфраструктуре КТК и судам, не попадающим под санкции и не перевозящим российские грузы. 

По данным агентства, Киев предоставляет грузоотправителям инструкции, позволяющие идентифицировать суда, не подлежащие атаке. 

КТК в конце июля остановил погрузку нефти после ударов по двум танкерам в Черном море. Атака произошла в районе терминала под Новороссийском. 

МИД РФ назвал атаки на танкеры терактами. Дипломаты рассчитывали, что власти США, наконец, «приструнят Зеленского».

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