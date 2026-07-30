МИД РФ рассчитывает, что власти США, наконец, «приструнят Зеленского»

КТК остановил отгрузку нефти в результате очередной беспилотной атаки на два танкера в районе терминала под Новороссийском. По их данным, в 01:48 мск 30 июля атаке подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов. После этого на грузовой палубе возникло возгорание, его потушили силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. Среди сотрудников компании и подрядчиков пострадавших нет, разлив нефти также не зафиксирован. Танкер сохранил плавучесть. Кроме того, танкер Marathi попал под удар беспилотника в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК. Он плыл под флагом острова Мэн и должен был принять нефть.