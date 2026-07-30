МИД РФ рассчитывает, что власти США, наконец, «приструнят Зеленского»
МИД РФ рассчитывает, что США дадут адекватную оценку атакам ВСУ на энергетические цепочки на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы стремлении к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии В. Зеленского и приструнят его», – сказала она.
Захарова также назвала атаку украинских беспилотников на нефтяные танкеры в районе Новороссийска действиями террористического характера. Она уточнила, что речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 30 июля в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
КТК остановил отгрузку нефти в результате очередной беспилотной атаки на два танкера в районе терминала под Новороссийском. По их данным, в 01:48 мск 30 июля атаке подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов. После этого на грузовой палубе возникло возгорание, его потушили силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. Среди сотрудников компании и подрядчиков пострадавших нет, разлив нефти также не зафиксирован. Танкер сохранил плавучесть. Кроме того, танкер Marathi попал под удар беспилотника в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК. Он плыл под флагом острова Мэн и должен был принять нефть.
29 июля министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг КТК. Телефонный разговор был посвящен актуальным вопросам двусторонней повестки «в рамках расширенного стратегического партнерства».