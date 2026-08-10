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Папа римский призвал Россию и Украину к мирным переговорам

Ведомости

Папа Римский Лев XIV обратился к России и Украине с призывом прекратить боевые действия, также понтифик выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в ходе конфликта. Об этом сообщил новостной портал Vatican News.

«Война только порождает новые войны и приносит огромные страдания. Пора остановить спираль насилия и освободить место для дипломатии и диалога, прокладывая путь к миру», – заявил папа римский после произнесения молитвы.

На фоне конфликта понтифик напомнил о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права и осудил удары по гражданским объектам. Также он призвал к прекращению огня в Судане, выразив обеспокоенность ситуацией в Эль-Обейде и необходимостью гуманитарных коридоров.

Это не первый раз, когда папа римский Лев XIV призывает к миру. В мае 2025 г. во время своей первой воскресной проповеди понтифик обратился к пастве с призывом остановить боевые действия и найти мирное решение конфликтов на Украине и в секторе Газа.

В июне того же года папа римский в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность диалога для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Он попросил российского лидера сделать «способствующий миру жест».

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