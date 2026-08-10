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Reuters: США снимут блокаду с иранских портов после сделки по Ормузскому проливу

Ведомости

США разблокируют порты Ирана после договора о свободном судоходстве в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Иран заявил, что приближается к окончательному соглашению с Оманом, определяющим новые судоходные пути через Ормузский пролив, но повторил, что США должны выполнить и другие условия, включая компенсацию и прекращение санкций и военных угроз, прежде чем стратегический водный путь будет вновь открыт», – говорится в публикации.

Ранее комитет по национальной безопасности иранского парламента единогласно одобрил законопроект о запрете прохода через Ормузский пролив для судов под флагом США, Израиля и других государств, которые Тегеран относит к «враждебным». Законопроект носит название «О стратегических мерах по обеспечению безопасности и процветания Ормузского пролива». Как сообщил 7 августа член президиума иранского парламента Алиреза Салими, документ уже разработан.

5 августа официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Он отметил, что Тегеран и Маскат на протяжении двух месяцев проводят переговоры с целью определения безопасного маршрута для движения коммерческих судов.

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