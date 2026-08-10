Reuters: США снимут блокаду с иранских портов после сделки по Ормузскому проливу

«Иран заявил, что приближается к окончательному соглашению с Оманом, определяющим новые судоходные пути через Ормузский пролив, но повторил, что США должны выполнить и другие условия, включая компенсацию и прекращение санкций и военных угроз, прежде чем стратегический водный путь будет вновь открыт», – говорится в публикации.