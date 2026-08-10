«Веселый молочник» рассказал, что ситуация с депортацией его семьи разрешилась
Герой мема «Веселый молочник», переехавший из США фермер Джастис Уолкер, рассказал, что его семью не депортируют. Его слова передает RT.
По словам фермера, он побывал на приеме в ведомстве, где ему сообщили, что ситуация возникла из-за недопонимания. «На сегодняшний день мы возвращаемся домой <...> все нормально. Расаковываем чемоданы, дальше живем», – сказал он.
Он также рассказал, что члены его семьи «вот-вот» будут подаваться на российское гражданство.
Ранее Уолкер сообщал, что членов его семьи, которые являются гражданами США, могут лишить вида на жительство и выдворить из России. По его словам, возможной причиной возникшей ситуации стало нарушение, допущенное в 2025 г. Тогда семья находилась в США в отпуске и просрочила подтверждение проживания по ВНЖ. За административное нарушение был уплачен штраф в размере 2000 руб.
«Мы просрочили, мы признались в этом. <...> Поэтому мы заплатили этот штраф, и как бы все. Думали, что на этом все закончилось, что это административка», – рассказал фермер. Уолкер отмечал, что рассчитывает на разрешение ситуации и считает произошедшее недоразумением.
7 августа Уолкер заявил, что у его семьи аннулировали вид на жительство.