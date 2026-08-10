«Веселый молочник» рассказал, что ситуация с депортацией его семьи разрешилась

Ранее Уолкер сообщал, что членов его семьи, которые являются гражданами США, могут лишить вида на жительство и выдворить из России. По его словам, возможной причиной возникшей ситуации стало нарушение, допущенное в 2025 г. Тогда семья находилась в США в отпуске и просрочила подтверждение проживания по ВНЖ. За административное нарушение был уплачен штраф в размере 2000 руб.