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«Веселый молочник» Джастас Уолкер сообщил о скорой депортации из РФ

Ведомости

Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) аннулировало вид на жительство (ВНЖ) семье американского фермера и блогера Джастаса Уолкера. Об этом мужчина заявил в своем Telegram-канале.

«Мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок, мы находимся в шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в девять часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас – конкретно, что случилось, что произошло», – подчеркнул Уолкер.

Фермер отметил, что не согласен этим решением и будет добиваться пересмотра дела.

Как уточнил фермер, в случае если решение об аннулировании ВНЖ вступит в силу, его семья будет обязана покинуть Россию в течение нескольких дней.

Уолкер вместе с семьей живет на Алтае и занимается молочным производством. В Россию он приехал еще в 1994 г. Широкую известность и прозвище «Веселый молочник» мужчина получил в 2014 г., когда на телевидении появился сюжет о российских антисанкциях.

5 мая стало известно, что число иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство в России, сократилось на треть в I квартале 2026 г. Показатель за первое полугодие вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

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