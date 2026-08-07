«Веселый молочник» Джастас Уолкер сообщил о скорой депортации из РФ
Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) аннулировало вид на жительство (ВНЖ) семье американского фермера и блогера Джастаса Уолкера. Об этом мужчина заявил в своем Telegram-канале.
«Мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок, мы находимся в шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в девять часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас – конкретно, что случилось, что произошло», – подчеркнул Уолкер.
Фермер отметил, что не согласен этим решением и будет добиваться пересмотра дела.
Как уточнил фермер, в случае если решение об аннулировании ВНЖ вступит в силу, его семья будет обязана покинуть Россию в течение нескольких дней.
Уолкер вместе с семьей живет на Алтае и занимается молочным производством. В Россию он приехал еще в 1994 г. Широкую известность и прозвище «Веселый молочник» мужчина получил в 2014 г., когда на телевидении появился сюжет о российских антисанкциях.
5 мая стало известно, что число иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство в России, сократилось на треть в I квартале 2026 г. Показатель за первое полугодие вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.