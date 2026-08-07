«Веселый молочник» Джастас Уолкер сообщил о скорой депортации из РФ

«Мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок, мы находимся в шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в девять часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас – конкретно, что случилось, что произошло», – подчеркнул Уолкер.