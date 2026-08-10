Число пострадавших при ударах по Нижнекамску выросло до 48

ВСУ ударили по промышленным и гражданским объектам в Нижнекамске с использованием беспилотников утром 10 августа. В связи с погибшими в городе объявлен траур. На фоне атаки в Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.