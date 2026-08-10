Балицкий заявил об уничтожении ключевых узлов электроснабжения в Запорожье

8 августа Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) третий раз на неделю временно осталась без внешнего питания. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) уточнили, что аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание. По их данным, это уже 25-е отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС с 2022 г.