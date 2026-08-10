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Балицкий заявил об уничтожении ключевых узлов электроснабжения в Запорожье

Ведомости

Украинские атаки уничтожили ключевые узлы электроснабжения в Запорожской области. Восстановительные работы займут несколько дней, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По словам главы региона, восстановление требует замены сложного оборудования. Сейчас можно говорить о частичном подключении электричества, но подавляющая часть жителей по-прежнему лишены света.

Точные даты устранения последствий зависят от сложности восстановления узлов. Специалисты ведут круглосуточную работу, которая усложняется непрекращающимися угрозами беспилотной атаки. Будут задействованы все резервные источники питания, пообещал Балицкий.

6 августа Балицкий заявил, что из-за отсутствия электричества в регионе складывается критическая ситуация с водоснабжением. Причиной отключений стало «повреждение ключевого объекта энергетической инфраструктуры».

8 августа Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) третий раз на неделю временно осталась без внешнего питания. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) уточнили, что аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание. По их данным, это уже 25-е отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС с 2022 г.

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