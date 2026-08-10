МИД РФ: виновные в ударах по Белгороду и Нижнекамску ответят по закону

Захарова отметила, что Украина ежедневно совершает преступления против мирных жителей российских регионов. Она указала, что от этих ударов гибнут люди, в том числе дети, женщины и старики. Дипломат назвала подобные удары чистым террором, подчеркнув их бессмысленность с военной точки зрения.