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МИД РФ: виновные в ударах по Белгороду и Нижнекамску ответят по закону

Ведомости

Все организаторы и исполнители ударов по Белгороду и Нижнекамску будут выявлены и понесут суровое наказание. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

«Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах. Все причастные к ним будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие», – говорится в публикации.

Захарова отметила, что Украина ежедневно совершает преступления против мирных жителей российских регионов. Она указала, что от этих ударов гибнут люди, в том числе дети, женщины и старики. Дипломат назвала подобные удары чистым террором, подчеркнув их бессмысленность с военной точки зрения.

Утром 10 августа беспилотники ВСУ атаковали заводы и гражданские объекты в Нижнекамске, в результате погибли 13 человек, ранены 48. В городе объявили траур. Для помощи пострадавшим направили дополнительные бригады врачей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично контролирует ситуацию.

9 августа ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Белгороду. Погибли шесть человек, ранения получили более 20 человек, среди которых двое детей 4 и 9 лет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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