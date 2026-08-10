Путин назвал нормальной критику чиновников
Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Бурятию заявил, что чиновники должны получать удовольствие от работы и привыкнуть выполнять свои обязанности не ради похвалы. Президент отметил, что люди часто могут ругать представителей власти и это нормальное явление.
Так российский лидер ответил на жалобу урбаниста Артема Ковалева. Специалист рассказал о намерении создать проект по реконструкции парка «Маяк» в Магадане. Согласно идее Ковалева, необходимо создать специальные образовательные программы для подготовки городских команд, которые занимались бы управлением и дальнейшим развитием построенных городских объектов. Урбанист отметил, что пришел со своей идеей в мэрию, а местные власти его не поддержали.
Российский лидер поддержал инициативу Ковалева о том, что уже на этапе проектирования и строительства необходимо готовить городские команды, которые в дальнейшем будут заниматься управлением и привлечением средств для дальнейшего развития таких территорий.
«Не могу не согласиться с вами по поводу того, что нужно кадровое обеспечение, это первое. И второе – эксплуатация. Но это, собственно, продолжение кадрового обеспечения», – сказал Путин.
В ходе той же встречи Путин призвал остановить сокращение численности населения в ряде регионов. Он подчеркнул, что можно найти сбалансированное решение по данному вопросу и использовать интернет и другие современные технологии, в том числе искусственный интеллект.