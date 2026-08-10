Путин назвал нормальной критику чиновников

Так российский лидер ответил на жалобу урбаниста Артема Ковалева. Специалист рассказал о намерении создать проект по реконструкции парка «Маяк» в Магадане. Согласно идее Ковалева, необходимо создать специальные образовательные программы для подготовки городских команд, которые занимались бы управлением и дальнейшим развитием построенных городских объектов. Урбанист отметил, что пришел со своей идеей в мэрию, а местные власти его не поддержали.