Большинство погибших при ударе по Нижнекамску были постояльцами хостела
Девять из 13 погибших при украинских ударах по Нижнекамску были гостями хостела. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.
«В этом районе был подвержен удару жилой объект – хостел, где погибли девять человек. На месте проводятся следственные действия», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Украинские силы ударили по промышленным и гражданским объектам в Нижнекамске с использованием беспилотников утром 10 августа. В связи с погибшими в городе объявлен траур.
На фоне атаки в Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.