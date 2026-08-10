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Большинство погибших при ударе по Нижнекамску были постояльцами хостела

Ведомости

Девять из 13 погибших при украинских ударах по Нижнекамску были гостями хостела. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

«В этом районе был подвержен удару жилой объект – хостел, где погибли девять человек. На месте проводятся следственные действия», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Среди погибших – один гражданин Таджикистана, пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны. По последним данным, в городе пострадали 75 человек, 21 человек госпитализирован.

Украинские силы ударили по промышленным и гражданским объектам в Нижнекамске с использованием беспилотников утром 10 августа. В связи с погибшими в городе объявлен траур.

На фоне атаки в Нижнекамск направили дополнительные бригады медиков, а министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.

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