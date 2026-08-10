За помощью к врачам после атаки на Нижнекамск обратились 75 человек

Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов по промышленным и гражданским объектам утром 10 августа. В республике объявили траур по погибшим. На фоне атаки в Нижнекамск направили пять бригад медиков из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.