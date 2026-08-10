За помощью к врачам после атаки на Нижнекамск обратились 75 человек
Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска увеличилось до 75 человек. Об этом журналистам заявили в пресс-службе главы Татарстана, передает ТАСС.
По данным властей, 21 человек госпитализирован.
Количество погибших в результате инцидента увеличилось до 13 человек, уточнили в пресс-службе. До этого было известно о 12 погибших и 39 пострадавших.
Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов по промышленным и гражданским объектам утром 10 августа. В республике объявили траур по погибшим. На фоне атаки в Нижнекамск направили пять бригад медиков из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.
В МИД России назвали атаку военным преступлением со стороны Украины.