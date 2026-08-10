Семьям погибших в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей
Власти Нижнекамска установили размеры материальной помощи семьям погибших и пострадавшим после атаки беспилотников. Семьям погибших предусмотрена единовременная выплата в размере 2 млн руб., заявил мэр города Радмир Беляев.
По его словам, пострадавшие получат компенсацию в размере от 300 000 до 600 000 руб. в зависимости от степени тяжести ранений. Он уточнил, что за частичное и полностью утраченное имущество предусмотрена выплата.
Предприятия Нижнекамска также окажут семьям погибших материальную помощь и помогут с проведением похоронных мероприятий.
Отдельно мэр Нижнекамска сообщил, что муниципалитет принял решение о дополнительной поддержке семьи погибшего ребенка. Власти города выплатят ей 1 млн руб. и возьмут на себя организацию похорон.
Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов по промышленным и гражданским объектам утром 10 августа. В республике объявили траур по погибшим. На фоне атаки в Нижнекамск направили пять бригад медиков из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. В результате погибли 13 человек, 75 пострадали, 21 раненый находится в больнице.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. В МИД России назвали атаку военным преступлением со стороны Украины.