Семьям погибших в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей

Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов по промышленным и гражданским объектам утром 10 августа. В республике объявили траур по погибшим. На фоне атаки в Нижнекамск направили пять бригад медиков из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. В результате погибли 13 человек, 75 пострадали, 21 раненый находится в больнице.