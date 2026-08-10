В «Единой России» пообещали поддержать молодежь на старте карьеры
Партия «Единая Россия» будет продолжать работу над расширением возможностей для молодых людей и усовершенствованием механизмов их трудоустройства. Об этом заявил начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.
«Депутаты “Единой России” последовательно реализуют комплекс мер, направленный на развитие условий для трудоустройства и карьерного роста, бесшовного перехода по линии "вуз/суз – рабочее место"», – сказал он.
Он добавил, что за последний год в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» было проведено 57 000 мероприятий по профориентации молодежи, включая ярмарки вакансий, профориентационные туры и карьерные мастерские. За год мероприятия посетили более 5 млн человек, из них 1,3 млн были трудоустроены.
Также Головин отметил, что партия развивает систему наставничества, где опытные специалисты помогают молодежи попасть на стажировку на ведущие предприятия.
Также развивается проект «Профессионалитет», в рамках которого готовятся специалисты под требования конкретных работодателей, и создаются «Передовые инженерные школы» при ВУЗах.
Кроме того, депутаты «Единой России» упростили трудоустройство граждан 14–18 лет. Они могут работать в период летних каникул, в свободное от учебы время.
Как отметил Головин, в результате изменения законодательства уровень занятости молодежи в возрасте 15–29 лет достиг почти 94%. Безработица в этой возрастной категории снизилась более чем в два раза – до 5,2%.
В июне депутаты фракции партии «Единая Россия» подготовили законопроект, направленный на защиту прав стажеров и работодателей. Согласно проекту, в Трудовом кодексе юридически оформят статус стажера.