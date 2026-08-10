В «Единой России» пообещали поддержать молодежь на старте карьеры

Он добавил, что за последний год в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» было проведено 57 000 мероприятий по профориентации молодежи, включая ярмарки вакансий, профориентационные туры и карьерные мастерские. За год мероприятия посетили более 5 млн человек, из них 1,3 млн были трудоустроены.