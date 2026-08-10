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Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой. Его программа будет посвящена как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию, сообщил ТАСС.

До этого Путин был в Бурятии. В ходе поездки он провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с лидерами в области формирования городской среды и урбанистки.

Кроме того, глава государства провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. В ходе переговоров обсуждалось социально-экономическое развитие региона, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, вопросы волонтерства и ситуация в сфере экологии.

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