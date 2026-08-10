Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск

До этого Путин был в Бурятии. В ходе поездки он провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с лидерами в области формирования городской среды и урбанистки.