Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск
Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой. Его программа будет посвящена как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию, сообщил ТАСС.
До этого Путин был в Бурятии. В ходе поездки он провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с лидерами в области формирования городской среды и урбанистки.
Кроме того, глава государства провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. В ходе переговоров обсуждалось социально-экономическое развитие региона, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, вопросы волонтерства и ситуация в сфере экологии.