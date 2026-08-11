Возникший после атаки БПЛА пожар на складе в Воронежской области потушили
Пожарные потушили возгорание на одном из складов под Воронежем после удара беспилотника. Пламя было ликвидировано на площади 16 000 кв. м, сообщает губернатор Александр Гусев.
Второй пострадавший от атаки БПЛА склад все еще охвачен огнем. Пожар локализован на площади 75 000 кв. м, уточнил глава региона.
Утром 11 августа Гусев сообщил, что при падении обломков украинских БПЛА в Новоусманском районе погиб 49-летний мужчина и загорелись два склада крупной компании. Два человека получили ранения и были госпитализированы. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.