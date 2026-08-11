Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,239+0,47%RGSS0,213-0,93%CHKZ17 000+3,66%IMOEX2 317,83+1,07%RTSI883,91+1,07%RGBI115,29+0,06%RGBITR777,33+0,09%
Главная / Политика /

Возникший после атаки БПЛА пожар на складе в Воронежской области потушили

Ведомости

Пожарные потушили возгорание на одном из складов под Воронежем после удара беспилотника. Пламя было ликвидировано на площади 16 000 кв. м, сообщает губернатор Александр Гусев.

Второй пострадавший от атаки БПЛА склад все еще охвачен огнем. Пожар локализован на площади 75 000 кв. м, уточнил глава региона.

Утром 11 августа Гусев сообщил, что при падении обломков украинских БПЛА в Новоусманском районе погиб 49-летний мужчина и загорелись два склада крупной компании. Два человека получили ранения и были госпитализированы. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её