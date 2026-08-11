Возникший после атаки БПЛА пожар на складе в Воронежской области потушили

Утром 11 августа Гусев сообщил, что при падении обломков украинских БПЛА в Новоусманском районе погиб 49-летний мужчина и загорелись два склада крупной компании. Два человека получили ранения и были госпитализированы. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.