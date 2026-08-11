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МИД РФ: Киев пытается втянуть Минск в конфликт

Ведомости

Украина хочет расширить географию боевых действий и втянуть в конфликт Белоруссию. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил ТАСС.

По словам дипломата, в июне «со стороны отдельных представителей киевского режима» звучали необоснованные угрозы в адрес Минска, поддержанные на уровне Еврокомиссии.

«Рассматриваем такие замыслы Киева и его европейских спонсоров как очередное свидетельство незаинтересованности украинской хунты в установлении мира в регионе, его стремления расширить географию боевых действий, втянув в конфликт ближайших соседей», – сказал Галузин.

Зачем Владимир Зеленский угрожает ударами по Белоруссии

Политика / Международные новости

19 июня президент Украины Владимир Зеленский сначала во время переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой, а затем в своем Telegram-канале заявил, что дает неделю лидеру Белоруссии Александру Лукашенко на вывод российского оборудования, используемого для корректировки ударов по Украине. Он также заявил, что Минск поставляет Москве топливо, которое используется Российской армией, и Украине известны белорусские предприятия, работающие с российским оборонно-промышленным комплексом. По словам собеседника «Ведомостей», подобные слова можно интерпретировать как угрозу ударов по всем этим объектам. 17 июня украинский дрон ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой, следовавшей в Геленджик. Погибла сопровождающая, а восемь человек, включая шестерых детей, были ранены. 

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