МИД РФ: Киев пытается втянуть Минск в конфликт

19 июня президент Украины Владимир Зеленский сначала во время переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой, а затем в своем Telegram-канале заявил, что дает неделю лидеру Белоруссии Александру Лукашенко на вывод российского оборудования, используемого для корректировки ударов по Украине. Он также заявил, что Минск поставляет Москве топливо, которое используется Российской армией, и Украине известны белорусские предприятия, работающие с российским оборонно-промышленным комплексом. По словам собеседника «Ведомостей», подобные слова можно интерпретировать как угрозу ударов по всем этим объектам. 17 июня украинский дрон ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой, следовавшей в Геленджик. Погибла сопровождающая, а восемь человек, включая шестерых детей, были ранены.