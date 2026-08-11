СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Воронежскую область

Утром 11 августа власти Воронежской области сообщили о падении обломков в Новоусманском районе. Тяжелые ранения получил находившийся на улице 49-летний мужчина, он скончался в больнице. Ранения получили два человека. Всего над регионом за ночь были сбиты 15 беспилотников.