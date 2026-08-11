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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Воронежскую область

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после украинских ударов по Воронежской области. Об этом объявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По версии следствия, украинские силы 11 августа нанесли удары по гражданским объектам с помощью беспилотников. Ударам подверглись склады логистического и распределительного центров, дорожные сети и автомобили. Один человек погиб, несколько пострадали.

Утром 11 августа власти Воронежской области сообщили о падении обломков в Новоусманском районе. Тяжелые ранения получил находившийся на улице 49-летний мужчина, он скончался в больнице. Ранения получили два человека. Всего над регионом за ночь были сбиты 15 беспилотников. 

При атаках загорелись два склада крупной компании. Wildberries провел эвакуацию на объектах в Воронежской области.

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