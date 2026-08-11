Что известно о масштабной атаке ВСУ на Воронежскую область и другие регионы

Что известно о масштабной атаке ВСУ на Воронежскую область и другие регионыВ небе над Россией сбили почти 400 беспилотников, загорелись склады Wildberries
За ночь, по данным Минобороны, силы ПВО сбили почти 400 украинских беспилотников над 16 регионами России. В Воронежской области погиб человек и загорелись склады Wildberries, Ростовская область отразила атаку более 60 дронов, а на подлете к Москве силы ПВО сбили 13 беспилотников. О том, что известно об атаке на регионы к этому часу – в материале «Ведомостей».
Воронежская область
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки украинских БПЛА упали в Новоусманском районе. Тяжелые ранения получил находившийся на улице 49-летний мужчина, он скончался в больнице. Два человека были ранены и госпитализированы: один из них в момент атаки был на улице, другой находится на площадке крупного логистического центра. Всего над регионом за ночь были сбиты 15 беспилотников. Фрагменты БПЛА также повредили три грузовика и легковой автомобиль.
Кроме того, по словам губернатора, загорелись два склада крупной компании. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация. Позже Гусев проинформировал, что пожарные потушили возгорание на одном из складов под Воронежем после удара беспилотника. Пламя было ликвидировано на площади 16 000 кв. м. Тушение второго склада на момент публикации продолжается: огонь локализован на площади 75 000 кв. м.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что возгорание, возникшее из-за атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано. На месте продолжают работу пожарные расчеты. В основном, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.
Другие регионы
С 20:00 мск 10 августа до 8:00 мск 11 августа силы ПВО сбили 396 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России, сообщает Минобороны РФ. Воздушные цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Крыма.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 мск 10 августа до 8:30 11-го в сторону Москвы летели 237 БПЛА. Основную часть дронов силы ПВО уничтожили на дальних рубежах. На подлете к столице ликвидировано 13 беспилотников.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над регионом более 60 беспилотников. Дроны сбили в Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском районах. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, а в Каменском – два небольших участках лесничества. В Милютинском районе вспыхнула сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка. Все пожары были потушены.
Над Тульской областью ночью силы ПВО сбили девять украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщал губернатор Дмитрий Миляев.
С вечера 10 августа Росавиация вводила ограничительные меры в аэропортах Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Саратова («Гагарин»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Самары («Курумоч»), Оренбурга, Орска, Уфы, а также столичных «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).