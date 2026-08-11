Что известно о масштабной атаке ВСУ на Воронежскую область и другие регионы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки украинских БПЛА упали в Новоусманском районе. Тяжелые ранения получил находившийся на улице 49-летний мужчина, он скончался в больнице. Два человека были ранены и госпитализированы: один из них в момент атаки был на улице, другой находится на площадке крупного логистического центра. Всего над регионом за ночь были сбиты 15 беспилотников. Фрагменты БПЛА также повредили три грузовика и легковой автомобиль.