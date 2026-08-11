Силы ПВО сбили 237 дронов, летевших в сторону Москвы
Средства ПВО Минобороны России отразили массированную ночную атаку на Московский регион. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
По словам главы города, в период с 20:30 до 8:30 утра в сторону Москвы было зафиксировано движение 237 БПЛА. Основную часть дронов нейтрализовали на дальних рубежах, на подлете к столице уничтожено 13 беспилотников.
Ночью при падении обломков дронов в Новоусманском районе Воронежской области загорелись два склада Wildberries, погиб мужчина 49 лет. Повреждены три грузовика и легковая машина.
10 августа силы ПВО за сутки уничтожили 215 беспилотников ВСУ над российскими регионами. С 8:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили беспилотники над 9 областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также в акваториях Азовского и Черного морей.