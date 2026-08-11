Силы ПВО сбили 237 дронов, летевших в сторону Москвы

10 августа силы ПВО за сутки уничтожили 215 беспилотников ВСУ над российскими регионами. С 8:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили беспилотники над 9 областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также в акваториях Азовского и Черного морей.