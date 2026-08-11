За ночь силы ПВО сбили 396 украинских беспилотников над регионами России

При падении обломков украинских БПЛА в Новоусманском районе Воронежской области погиб 49-летний мужчина и загорелись два склада крупной компании, сообщал губернатор Александр Гусев. Два человека ранены и госпитализированы. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация. Над регионом за ночь были сбиты 15 беспилотников.