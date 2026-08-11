За ночь силы ПВО сбили 396 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО сбили 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 16 регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 10 августа до 8:00 мск 11 августа, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.
С вечера 10 августа Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Саратова («Гагарин»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Самары («Курумоч»), Оренбурга, Орска, Уфы, а также столичных «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).
При падении обломков украинских БПЛА в Новоусманском районе Воронежской области погиб 49-летний мужчина и загорелись два склада крупной компании, сообщал губернатор Александр Гусев. Два человека ранены и госпитализированы. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация. Над регионом за ночь были сбиты 15 беспилотников.
В Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, было уничтожено более 60 БПЛА. Дроны сбили в Тарасовском, Каменском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Неклиновском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском районах. В Тарасовском районе загорелась лесополоса, а в Каменском пламя охватило два небольших участках лесничества. В Милютинском районе загорелась сухая растительность возле поселков Аграрный и Антоновка. Все пожары потушены.