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Путин прибыл в досуговый центр Новосибирского исследовательского госуниверситета

Ведомости

Президент России Владимир Путин приехал в досуговый центр специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского национального исследовательского госуниверситета. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

10 августа Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. Его программа будет посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию.

Ранее глава государства посещал Бурятию. Там он провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с лидерами в области формирования городской среды и урбанистки. Путин также провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

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