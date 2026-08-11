Путин прибыл в досуговый центр Новосибирского исследовательского госуниверситета

Ранее глава государства посещал Бурятию. Там он провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с лидерами в области формирования городской среды и урбанистки. Путин также провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.