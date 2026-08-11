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Российские войска взяли под контроль Щербаковку и Новое поле

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Щербаковка Харьковской области и село Новое поле в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Боевые действия в Щербаковке провели подразделения группировки войск «Север», а в Новом поле – подразделения группировки «Восток».

9 августа ВС РФ взяли под контроль села Васютинское и Торецкое в ДНР.

8 августа Минобороны РФ сообщало, что российские войска установили контроль над селом Ивановка в Харьковской области, 7 августа – над Анискином в том же регионе. Обе операции провели подразделения группировки войск «Север».

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