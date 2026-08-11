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Число жертв землетрясения в Колумбии возросло до 224

Ведомости

При землетрясении в Колумбии погибли 224 человека, передает «РИА Новости».

До этого BluRadio сообщило о гибели 169 человек. Самые крупные потери были зафиксированы в Кали, Перейре, Кибдо и Манисалесе.

Утром 10 августа Колумбия столкнулось с мощным землетрясением магнитудой 7,4. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг землетрясения находился на глубине 96-107 км. Власти объявили режим национального бедствия.

В городе Кали обрушилось около 20 зданий, в том числе местная больница. В Манисалесе пострадал знаменитый кафедральный собор Богоматери Розария.

Как Колумбия переживает последствия разрушительного землетрясения
В Колумбии идут поисково-спасательные работы и разбор завалов после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло рано утром 10 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилbсь около 20 зданий, в том числе местная больница (последствия на фото). Некоторые из пациентов и медиков оказались заблокированы под завалами, а примерно 600 человек теперь получают лечение прямо под открытым небом.
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В Колумбии идут поисково-спасательные работы и разбор завалов после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло рано утром 10 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилbсь около 20 зданий, в том числе местная больница (последствия на фото). Некоторые из пациентов и медиков оказались заблокированы под завалами, а примерно 600 человек теперь получают лечение прямо под открытым небом. / AP

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