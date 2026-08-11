Число жертв землетрясения в Колумбии возросло до 224
При землетрясении в Колумбии погибли 224 человека, передает «РИА Новости».
До этого BluRadio сообщило о гибели 169 человек. Самые крупные потери были зафиксированы в Кали, Перейре, Кибдо и Манисалесе.
Утром 10 августа Колумбия столкнулось с мощным землетрясением магнитудой 7,4. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг землетрясения находился на глубине 96-107 км. Власти объявили режим национального бедствия.
В городе Кали обрушилось около 20 зданий, в том числе местная больница. В Манисалесе пострадал знаменитый кафедральный собор Богоматери Розария.