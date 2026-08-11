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Парламент Венгрии избрал нового президента страны

Ведомости

Новым президентом Венгрии стал бывший председатель Верховного суда Андраш Бака, передает Nepszava.

Решение приняли депутаты парламента Венгрии. Бака вступит в должность 19 августа. До этого обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнес Форстхоффер.

8 августа премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Бака согласился стать кандидатом на пост президента страны от правящей партии «Тиса».

Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 г. Он покинул должность после реформы судебной системы, проведенной правительством Виктора Орбана. До работы в национальной судебной системе Бака был судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

18 июля бывший президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции страны, которая предусматривает его отстранение от должности. Шуйок назвал поправку нарушающей Основной закон Венгрии, однако подписал ее, «прислушавшись к голосу совести».

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