Парламент Венгрии избрал нового президента страны
Новым президентом Венгрии стал бывший председатель Верховного суда Андраш Бака, передает Nepszava.
Решение приняли депутаты парламента Венгрии. Бака вступит в должность 19 августа. До этого обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнес Форстхоффер.
8 августа премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Бака согласился стать кандидатом на пост президента страны от правящей партии «Тиса».
Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 г. Он покинул должность после реформы судебной системы, проведенной правительством Виктора Орбана. До работы в национальной судебной системе Бака был судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
18 июля бывший президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции страны, которая предусматривает его отстранение от должности. Шуйок назвал поправку нарушающей Основной закон Венгрии, однако подписал ее, «прислушавшись к голосу совести».