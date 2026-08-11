Парламент Венгрии избрал нового президента страны

Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 г. Он покинул должность после реформы судебной системы, проведенной правительством Виктора Орбана. До работы в национальной судебной системе Бака был судьей Европейского суда по правам человека в Страсбурге.