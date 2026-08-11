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Силы ПВО за день сбили 42 беспилотника ВСУ над регионами России

Ведомости

11 августа в период с 8:00 до 20:00 по мск силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В ночь с 10 на 11 августа российские ПВО сбили 396 беспилотников ВСУ над 16 регионами страны. Движение 237 БПЛА было зафиксировано в сторону Москвы.

При падении обломков беспилотника в Новоусманском районе Воронежской области погиб мужчина, загорелись два склада Wildberries.

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