Силы ПВО за день сбили 42 беспилотника ВСУ над регионами России
11 августа в период с 8:00 до 20:00 по мск силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
В ночь с 10 на 11 августа российские ПВО сбили 396 беспилотников ВСУ над 16 регионами страны. Движение 237 БПЛА было зафиксировано в сторону Москвы.
При падении обломков беспилотника в Новоусманском районе Воронежской области погиб мужчина, загорелись два склада Wildberries.