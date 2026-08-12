Трамп объявил о запрете финансирования операций по смене пола для детей
США больше не будут финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети TruthSocial.
«Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и процедурам, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юным телам», – написал Трамп.
По его словам, благодаря твердой позиции администрации Трампа за последние полтора года десятки больниц в США прекратили так называемую «гендерно-подтверждающую терапию». Власти ожидают, что «за ними последуют многие другие».
В январе Трамп подписал указ о запрете смены пола для лиц младше 19 лет. Согласно указу, врачи «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, делая радикальные и ложные заявления о том, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств». В документе также говорится, что это «опасная тенденция, которая станет пятном на истории» США.