Трамп объявил о запрете финансирования операций по смене пола для детей

В январе Трамп подписал указ о запрете смены пола для лиц младше 19 лет. Согласно указу, врачи «калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, делая радикальные и ложные заявления о том, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств». В документе также говорится, что это «опасная тенденция, которая станет пятном на истории» США.