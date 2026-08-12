В Зимбабве около 30 пассажиров потерпевшего крушение судна пропали без вести

16 июля около 500 человек погибли в результате столкновения судов в Бенгальском заливе. На суднах находились беженцы-рохинджа, погибшие направлялись из Мьянмы в Бангладеш. В ноябре 2025 г. при крушении лодок у границ Таиланда и Малайзии пропали без вести около 300 человек. Суда следовали из Бутидаунга (Мьянма) в Малайзию, на борту находились мигранты.