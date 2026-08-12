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В Зимбабве около 30 пассажиров потерпевшего крушение судна пропали без вести

Ведомости

В Зимбабве перевернулось судно, около 30 человек числятся пропавшими без вести, 15 погибли. Об этом сообщил телеканал ZBC News.

После крушения удалось спасти более 70 человек. На борту находились минимум 114 пассажиров и пять членов экипажа.

Количество людей на борту и число жертв уточняются, поисково-спасательная операция продолжается.

16 июля около 500 человек погибли в результате столкновения судов в Бенгальском заливе. На суднах находились беженцы-рохинджа, погибшие направлялись из Мьянмы в Бангладеш. В ноябре 2025 г. при крушении лодок у границ Таиланда и Малайзии пропали без вести около 300 человек. Суда следовали из Бутидаунга (Мьянма) в Малайзию, на борту находились мигранты.

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