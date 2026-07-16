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Около 500 человек погибли в результате столкновения судов в Бенгальском заливе

Ведомости

Не менее 500 человек погибли после столкновения двух судов с беженцами-рохинджа в Бенгальском заливе. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным издания, погибшие направлялись из Мьянмы в Бангладеш. На борту обоих судов было около 530 беженцев, они отплыли из Мьянмы в конце июня. В начале июля судна затонули при невыясненных обстоятельствах. Предполагаемой причиной называется столкновение, вызванное погодными условиями. Спасатели не работали на месте происшествия.

«Хотя сведения об инциденте и числе погибших пока официально не подтверждены, УВКБ ООН серьезно обеспокоено большим числом жертв крушения судов с беженцами из Мьянмы», – процитировала газета заявление УВК ООН.

Ведомство также обеспокоено уменьшением объемов международной продовольственной и гуманитарной помощи для находящихся в лагерях в Бангладеш беженцев-рохинджа.

В ноябре 2025 г. в результате крушения лодок у границ Таиланда и Малайзии пропали без вести около 300 человек. Суда следовали из Бутидаунга (Мьянма) в Малайзию, на борту находились мигранты. Через три дня после затопления были обнаружены 10 выживших и одно тело. Среди выживших, найденных в водах Лангкави, были граждане Мьянмы и Бангладеш, тело принадлежало женщине-рохинджа.

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