Около 500 человек погибли в результате столкновения судов в Бенгальском заливе
Не менее 500 человек погибли после столкновения двух судов с беженцами-рохинджа в Бенгальском заливе. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным издания, погибшие направлялись из Мьянмы в Бангладеш. На борту обоих судов было около 530 беженцев, они отплыли из Мьянмы в конце июня. В начале июля судна затонули при невыясненных обстоятельствах. Предполагаемой причиной называется столкновение, вызванное погодными условиями. Спасатели не работали на месте происшествия.
«Хотя сведения об инциденте и числе погибших пока официально не подтверждены, УВКБ ООН серьезно обеспокоено большим числом жертв крушения судов с беженцами из Мьянмы», – процитировала газета заявление УВК ООН.
Ведомство также обеспокоено уменьшением объемов международной продовольственной и гуманитарной помощи для находящихся в лагерях в Бангладеш беженцев-рохинджа.
В ноябре 2025 г. в результате крушения лодок у границ Таиланда и Малайзии пропали без вести около 300 человек. Суда следовали из Бутидаунга (Мьянма) в Малайзию, на борту находились мигранты. Через три дня после затопления были обнаружены 10 выживших и одно тело. Среди выживших, найденных в водах Лангкави, были граждане Мьянмы и Бангладеш, тело принадлежало женщине-рохинджа.