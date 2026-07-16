Около 500 человек погибли в результате столкновения судов в Бенгальском заливе

В ноябре 2025 г. в результате крушения лодок у границ Таиланда и Малайзии пропали без вести около 300 человек. Суда следовали из Бутидаунга (Мьянма) в Малайзию, на борту находились мигранты. Через три дня после затопления были обнаружены 10 выживших и одно тело. Среди выживших, найденных в водах Лангкави, были граждане Мьянмы и Бангладеш, тело принадлежало женщине-рохинджа.