Путин: морпехи ТОФ действуют дерзко и героически в зоне спецоперации

12 августа российский лидер прилетел в Южно-Сахалинск, где принимает участие в завершающем этапе учений ТОФ. Маневры проходят с 4 августа под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. В учениях задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В маневрах также участвуют порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотников и более 13 000 военнослужащих. Действия сил флота разворачиваются в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.