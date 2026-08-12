Путин: морпехи ТОФ действуют дерзко и героически в зоне спецоперации
Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота действуют дерзко, профессионально и героически в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».
По его словам, для этих сил не существует задач, которые они не могли бы выполнять.
Президент прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдает за ходом учений Тихоокеанского флота.
12 августа российский лидер прилетел в Южно-Сахалинск, где принимает участие в завершающем этапе учений ТОФ. Маневры проходят с 4 августа под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. В учениях задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В маневрах также участвуют порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотников и более 13 000 военнослужащих. Действия сил флота разворачиваются в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.