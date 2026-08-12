Ребенок погиб при атаке беспилотников на ЛНР
При атаке украинского беспилотника на Кременную в Луганской народной республике (ЛНР) погиб 13-летний ребенок. За последние сутки в регионе были ранены восемь человек, включая подростка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В момент атаки на Кременную мальчик шел по улице. Он погиб на месте. В том же городе были ранены 16-летний юноша и 69-летний мужчина. В Рубежном под удар попала машина скорой помощи, пострадали водитель и фельдшер. Была также атакована придомовая территория, ранения получила 50-летняя женщина.
Кроме того, украинские военные ударили по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском округах. Двое мужчин и женщина получили ранения разной степени тяжести. Удары БПЛА также пришлись по частным домам в Лутугинском, Новопсковском, Станично-Луганском округах. Были атакованы гражданские грузовики, автостоянка, коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Алчевске, Брянке, Северодонецке, Лисичанске, Первомайске, Ровеньках и Перевальском, Белокуракинском, Новоайдарском, Свердловском и Славяносербском округах.
За ночь силы ПВО сбили над регионами России 502 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. В Краснодарском крае силы ПВО отражали атаку нескольких сотен БПЛА, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. В Новороссийске погибли мужчина и восьмилетний ребенок. Под удар также попала инфраструктура зернового терминала. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью в результате атаки беспилотников на поселок Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель.