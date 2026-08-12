Ребенок погиб при атаке беспилотников на ЛНР

В момент атаки на Кременную мальчик шел по улице. Он погиб на месте. В том же городе были ранены 16-летний юноша и 69-летний мужчина. В Рубежном под удар попала машина скорой помощи, пострадали водитель и фельдшер. Была также атакована придомовая территория, ранения получила 50-летняя женщина.