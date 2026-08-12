Медведев: ВС РФ могут атаковать любое европейское судно под «удобным» флагом
Россия, руководствуясь симметричным западному подходом к «теневому флоту», имеет право атаковать любое торговое судно вражеских стран как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна!» – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, об этом командующий Тихоокеанским флотом доложил 12 августа Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Зампред Совбеза напомнил, что под «российским теневым флотом» подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но перевозят грузы в интересах РФ. Такой флаг называют удобным или благоприятным. При этом абсолютное большинство судов Западной Европы также ходят под удобными флагами, обратил внимание Медведев.
12 августа Путин понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за проникновения НАТО, а также оценил действия морской пехоты ТОФ и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.