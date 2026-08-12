Медведев: ВС РФ могут атаковать любое европейское судно под «удобным» флагом

По словам Медведева, об этом командующий Тихоокеанским флотом доложил 12 августа Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Зампред Совбеза напомнил, что под «российским теневым флотом» подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но перевозят грузы в интересах РФ. Такой флаг называют удобным или благоприятным. При этом абсолютное большинство судов Западной Европы также ходят под удобными флагами, обратил внимание Медведев.