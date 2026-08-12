Граждане Таджикистана пострадали при атаке дронов на Нижнекамск

Утром 10 августа произошла одна из самых мощных атак Украины на российский тыл – беспилотники ударили по Нижнекамску в Татарстане. Погибли 13 человек, включая ребенка. Девять из них погибли при попадании в хостел, среди них – семеро граждан Узбекистана. Под удар попали жилые дома и заводы. Возбуждено дело о теракте. Празднование 60-летия Нижнекамска, запланированное на 15 августа, отменено в связи с трагедией.