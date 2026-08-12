Граждане Таджикистана пострадали при атаке дронов на Нижнекамск
В результате атаки БПЛА на Нижнекамск погиб один гражданин Таджикистана, еще трое получили ранения. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил заместитель начальника управления информации и печати министерства иностранных дел Таджикистана Саиджон Шафизода.
По его словам, двое пострадавших уже выписаны, один переведен из реанимации в обычную палату. Состояние пациента стабильное, наблюдается улучшение, он идет на поправку. Шафизода также уточнил, что двое раненых – из Восейского района Таджикистана, один – из Шахринавского.
Утром 10 августа произошла одна из самых мощных атак Украины на российский тыл – беспилотники ударили по Нижнекамску в Татарстане. Погибли 13 человек, включая ребенка. Девять из них погибли при попадании в хостел, среди них – семеро граждан Узбекистана. Под удар попали жилые дома и заводы. Возбуждено дело о теракте. Празднование 60-летия Нижнекамска, запланированное на 15 августа, отменено в связи с трагедией.
11 августа в татарстанском селе Новое Ильмово похоронили пятилетнюю девочку, погибшую при атаке дрона на Нижнекамск. Тело привезли из Нижнекамска в родное село родителей. Проститься с девочкой пришли почти все жители. Похороны прошли по православным обычаям на местном кладбище.