Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CHMF670,8-2,27%CNY Бирж.12,3+0,46%IMOEX2 292,04-1,37%RTSI869,95-2,11%RGBI115,57+0,18%RGBITR779,39+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Граждане Таджикистана пострадали при атаке дронов на Нижнекамск

Сергей Пахомов

В результате атаки БПЛА на Нижнекамск погиб один гражданин Таджикистана, еще трое получили ранения. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил заместитель начальника управления информации и печати министерства иностранных дел Таджикистана Саиджон Шафизода.

По его словам, двое пострадавших уже выписаны, один переведен из реанимации в обычную палату. Состояние пациента стабильное, наблюдается улучшение, он идет на поправку. Шафизода также уточнил, что двое раненых – из Восейского района Таджикистана, один – из Шахринавского.

Утром 10 августа произошла одна из самых мощных атак Украины на российский тыл – беспилотники ударили по Нижнекамску в Татарстане. Погибли 13 человек, включая ребенка. Девять из них погибли при попадании в хостел, среди них – семеро граждан Узбекистана. Под удар попали жилые дома и заводы. Возбуждено дело о теракте. Празднование 60-летия Нижнекамска, запланированное на 15 августа, отменено в связи с трагедией.

11 августа в татарстанском селе Новое Ильмово похоронили пятилетнюю девочку, погибшую при атаке дрона на Нижнекамск. Тело привезли из Нижнекамска в родное село родителей. Проститься с девочкой пришли почти все жители. Похороны прошли по православным обычаям на местном кладбище.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её