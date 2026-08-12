Путин расписался в книге почетных гостей на крейсере «Варяг»

В ходе визита российский лидер осмотрел каюты крейсера, посетил музей и расписался в книге почетных гостей. Также он осмотрел походный храм. Капитан корабля показал президенту корабельную библиотеку. Он подчеркнул, что у матросов есть возможность читать как специализированную литературу, так и классические и исторические произведения.