Путин расписался в книге почетных гостей на крейсере «Варяг»
Президенту России Владимиру Путину устроили экскурсию по палубам гвардейского ракетного крейсера «Варяг».
В ходе визита российский лидер осмотрел каюты крейсера, посетил музей и расписался в книге почетных гостей. Также он осмотрел походный храм. Капитан корабля показал президенту корабельную библиотеку. Он подчеркнул, что у матросов есть возможность читать как специализированную литературу, так и классические и исторические произведения.
12 августа Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Он заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе, прокомментировал антироссийские санкции, наложенные Японией, и подчеркнул важность работы морских пехотинцев.