Дело против президента Польши Навроцкого прекращено
В Польше прекратили дело о возможном превышении полномочий президентом страны Каролем Навроцким. Об этом сообщил портал Interia со ссылкой на окружную прокуратуру Гданьска.
Обвинение строилось на утверждении, что Навроцкий злоупотреблял властью, когда пользовался квартирами, принадлежащими Музею Второй мировой войны в Гданьске.
В действиях Навроцкого не нашли состава преступления, поскольку Навроцкий пользовался этими квартирами, когда был директором этого музея, следует из материала.
Навроцкий был директором музея в 2017–2021 гг. До избрания президентом Навроцкий был главой Института национальной памяти с июля 2021-го по июнь 2025 г. Он также работал в этом институте С 2009 по 2017 г. Был поддержан партией «Право и справедливость» независимым кандидатом на пост президента Польши в ноябре 2024 г., принял присягу главы государства в августе 2025 г.