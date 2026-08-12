Дело против президента Польши Навроцкого прекращено

Навроцкий был директором музея в 2017–2021 гг. До избрания президентом Навроцкий был главой Института национальной памяти с июля 2021-го по июнь 2025 г. Он также работал в этом институте С 2009 по 2017 г. Был поддержан партией «Право и справедливость» независимым кандидатом на пост президента Польши в ноябре 2024 г., принял присягу главы государства в августе 2025 г.