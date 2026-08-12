Уровень воды в Рейне упал до новых минимумов
Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого уровня, судоходство остановлено. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управление внутреннего судоходства Германии (WSV).
Судоходная глубина воды в узком месте Кауб возле Кобленца составляла 12 см, что ниже предыдущего минимального зарегистрированного уровня в 25 см в 2018 г. Глубина реки примерно на 1 м выше судоходной, следует из материала.
«Большинство судов не могут пройти через Кауб ни на север, ни на юг, поэтому навигация по реке в направлении север – юг фактически прекращается в этом месте», – говорится в тексте.
Компании из Германии сообщают о растущих проблемах, связанных с рекордно низким уровнем воды в Рейне. Производители химической продукции, сельские хозяйства и коммунальные предприятия не могут заказать часть грузоперевозок. Химическая компания Covestro заявила, что нехватку транспортных мощностей не удалось полностью компенсировать, несмотря на перераспределение объемов грузов на автомобильный и железнодорожный транспорт.
«Ведомости» писали в начале августа, что аномально жаркое лето в Европе с температурами выше 40 градусов переходит на Центральную и Восточную Европу, затрагивая реки Рейн и Дунай. На фоне засухи 109 городов ФРГ, включая Мюнхен, ввели ограничения на потребление воды для технических нужд.