Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,297+0,43%LIFE1,865-3,12%CHKZ16 900-5,59%IMOEX2 292,9-1,33%RTSI870,28-2,07%RGBI115,57+0,18%RGBITR779,39+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уровень воды в Рейне упал до новых минимумов

Ведомости

Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого уровня, судоходство остановлено. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управление внутреннего судоходства Германии (WSV).

Судоходная глубина воды в узком месте Кауб возле Кобленца составляла 12 см, что ниже предыдущего минимального зарегистрированного уровня в 25 см в 2018 г. Глубина реки примерно на 1 м выше судоходной, следует из материала.

«Большинство судов не могут пройти через Кауб ни на север, ни на юг, поэтому навигация по реке в направлении север – юг фактически прекращается в этом месте», – говорится в тексте.

Компании из Германии сообщают о растущих проблемах, связанных с рекордно низким уровнем воды в Рейне. Производители химической продукции, сельские хозяйства и коммунальные предприятия не могут заказать часть грузоперевозок. Химическая компания Covestro заявила, что нехватку транспортных мощностей не удалось полностью компенсировать, несмотря на перераспределение объемов грузов на автомобильный и железнодорожный транспорт.

«Ведомости» писали в начале августа, что аномально жаркое лето в Европе с температурами выше 40 градусов переходит на Центральную и Восточную Европу, затрагивая реки Рейн и Дунай. На фоне засухи 109 городов ФРГ, включая Мюнхен, ввели ограничения на потребление воды для технических нужд.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь