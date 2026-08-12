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Шойгу: перезахоронение Коновальца отражает нынешнюю политику Киева

Ведомости

Подготовка к почетному перезахоронению на Украине останков Евгения Коновальца, который активно работал на гитлеровскую Германию, отражает политику нынешних украинских властей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, происходящее является частью более широкой идеологической политики.

«Коновалец – отнюдь не первый эпизод», – отметил секретарь Совбеза. Он напомнил о перезахоронении одного из руководителей ОУН Андрея Мельника 25 мая и установке 28 июня бюста гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре.

В качестве еще одного примера Шойгу привел одобрение Верховной радой 1 июля законопроекта «Об украинском национальном пантеоне». По его словам, документ предусматривает возможность захоронения там членов ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Секретарь Совбеза также заявил, что идеологическое воздействие, связанное с украинским националистическим движением, имеет более длительную историю и усилилось после 2004 г.

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Отдельно Шойгу сослался на решение Тверского районного суда Москвы от 4 августа 2026 г. По его словам, суд по иску Генпрокуратуры признал ОУН и УПА виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Шайгу также привел данные Генпрокуратуры о Львовском погроме 1941 г. и событиях в Хатыни в 1943 г.

«Очевидно, что нынешняя государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией», – сказал секретарь Совбеза.

11 августа «РИА Новости» со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского писали, что останки Коновальца эксгумировали в Роттердаме для дальнейшего перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище на Украине. 17 июля правительство Украины распорядилось перезахоронить останки Коновальца.

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