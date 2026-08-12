Шойгу: перезахоронение Коновальца отражает нынешнюю политику Киева

Отдельно Шойгу сослался на решение Тверского районного суда Москвы от 4 августа 2026 г. По его словам, суд по иску Генпрокуратуры признал ОУН и УПА виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Шайгу также привел данные Генпрокуратуры о Львовском погроме 1941 г. и событиях в Хатыни в 1943 г.