Премьер Грузии назвал разжигание русофобии атакой на суверенитет страны

Он уточнил, что это нападение проходит сразу по нескольким направлениям. С 2022 г. Грузию неоднократно пытались втянуть в конфликт на Украине и открыть второй фронт против России, отметил Кобахидзе. Кроме того, страну призывали присоединиться к санкционному давлению на РФ, хотя это нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.