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Главная / Политика /

Премьер Грузии назвал разжигание русофобии атакой на суверенитет страны

Сергей Пахомов

Разжигание русофобии в Грузии – это новое нападение на суверенитет страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Думаю, общество должно знать, чему служит план "дипстейта" по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры. Это качественно новый этап атаки на Грузию, грузинский народ и его суверенитет», – подчеркнул премьер (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что это нападение проходит сразу по нескольким направлениям. С 2022 г. Грузию неоднократно пытались втянуть в конфликт на Украине и открыть второй фронт против России, отметил Кобахидзе. Кроме того, страну призывали присоединиться к санкционному давлению на РФ, хотя это нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.

По словам премьер-министра, из-за отказа правительства республики от западных требований Грузия попала под прицел Евросоюза и его лидеров в лице «неформальных олигархических сил». В давлении на страну участвовали разные государства, включая прежнюю администрацию США. Они использовали все рычаги: вводили санкции против грузинских чиновников, председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, судей и высокопоставленных полицейских.

11 августа Кобахидзе заявил, что восстановление дипотношений с РФ невозможно до тех пор, пока Москва официально считает Абхазию и Южную Осетию независимыми. При этом, по его словам, Грузия нацелена на мирное решение конфликта с Россией и считает это одним из приоритетов внешней политики.

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