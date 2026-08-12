Против Трампа подали иск за продажу раннего доступа к его постам

18 июля стало известно, что компания Трампа может начать продавать ранний доступ к его постам в Truth Social за плату до $100 000 в месяц. Как отметила Financial Times, посты Трампа регулярно влияют на рынки. Газета напомнила, что его слова о переговорах с Ираном обвалили нефть, а заявление о паузе в тарифах вызвало рост S&P 500 на 9,5%. Он также хвалил Nvidia и Apple, что помогало их акциям.