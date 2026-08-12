Против Трампа подали иск за продажу раннего доступа к его постам
Издание The Intercept и организация Freedom of the Press Foundation подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за планов продавать ранний доступ к его публикациям в соцсети Truth Social. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как уточнил портал, речь о платном сервисе Truth API, который дает доступ к постам из популярных аккаунтов Truth Social на миллисекунды раньше остальных. Подписка стоит от $60 000 до $100 000 в месяц. Trump Media рекламировала клиентам 10 постов Трампа, которые уже влияли на рынки, отметило агентство.
По данным Bloomberg, истцы обратились в суд Нью-Йорка с просьбой приостановить запуск сервиса. По их мнению, он является коррупционным и противоречит Конституции.
18 июля стало известно, что компания Трампа может начать продавать ранний доступ к его постам в Truth Social за плату до $100 000 в месяц. Как отметила Financial Times, посты Трампа регулярно влияют на рынки. Газета напомнила, что его слова о переговорах с Ираном обвалили нефть, а заявление о паузе в тарифах вызвало рост S&P 500 на 9,5%. Он также хвалил Nvidia и Apple, что помогало их акциям.
16 июля CNN сообщил, что Трамп продвигал в Truth Social более 20 компаний сразу после покупки их акций. Журналисты нашли 44 случая, когда он покупал акции 21 компании за неделю до того, как публиковал о них позитивные посты.