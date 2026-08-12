Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 963,5-1,11%CNY Бирж.12,299+0,45%IMOEX2 301,43-0,96%RTSI873,52-1,71%RGBI115,62+0,23%RGBITR779,69+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Против Трампа подали иск за продажу раннего доступа к его постам

Ведомости

Издание The Intercept и организация Freedom of the Press Foundation подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за планов продавать ранний доступ к его публикациям в соцсети Truth Social. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как уточнил портал, речь о платном сервисе Truth API, который дает доступ к постам из популярных аккаунтов Truth Social на миллисекунды раньше остальных. Подписка стоит от $60 000 до $100 000 в месяц. Trump Media рекламировала клиентам 10 постов Трампа, которые уже влияли на рынки, отметило агентство.

По данным Bloomberg, истцы обратились в суд Нью-Йорка с просьбой приостановить запуск сервиса. По их мнению, он является коррупционным и противоречит Конституции.

18 июля стало известно, что компания Трампа может начать продавать ранний доступ к его постам в Truth Social за плату до $100 000 в месяц. Как отметила Financial Times, посты Трампа регулярно влияют на рынки. Газета напомнила, что его слова о переговорах с Ираном обвалили нефть, а заявление о паузе в тарифах вызвало рост S&P 500 на 9,5%. Он также хвалил Nvidia и Apple, что помогало их акциям.

16 июля CNN сообщил, что Трамп продвигал в Truth Social более 20 компаний сразу после покупки их акций. Журналисты нашли 44 случая, когда он покупал акции 21 компании за неделю до того, как публиковал о них позитивные посты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь