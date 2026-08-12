В течение дня силы ПВО сбили 147 украинских беспилотников
В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. Кроме того, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.
Росавиация сообщала, что в работу аэропорта Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно сообщению представителя ведомства Артема Кореняко, меры начали действовать в 19:00 мск.
Оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 12 августа средства ПВО уничтожили над Россией 502 украинских дрона. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.