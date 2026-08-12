В течение дня силы ПВО сбили 147 украинских беспилотников

Оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 12 августа средства ПВО уничтожили над Россией 502 украинских дрона. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.