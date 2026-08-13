Рябков: США не передавали никаких предложений от Зеленского
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сможет оперативно организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Рябков также заявил, что США не передавали никаких заявлений президента Украины Владимира Зеленского касательно урегулирования конфликта.
«Я полагаю, что этот вопрос остается в поле зрения, периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
13 августа в интервью каналу CNN Зеленский заявил, что Киев представил президенту США Дональду Трампу новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что мирный процесс «в последнее время зашел в тупик», и призвал США оказать содействие в его возобновлении. При этом Зеленский отверг возможность передачи территорий Донбасса России. В Белом доме на предложения Зеленского не ответили.
В Кремле неоднократно заявляли, что условия прекращения специальной операции на Украине не будут меняться.
«Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. <...> Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил президент России Владимир Путин в 2024 г.
Следующими условиями, по словам российского лидера, являются признание Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, что предполагает отмену санкций против РФ.
Путин сообщил, что при выполнении условий конфликт будет окончательно завершен, а не просто заморожен.