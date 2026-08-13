Рябков: США не передавали никаких предложений от Зеленского

13 августа в интервью каналу CNN Зеленский заявил, что Киев представил президенту США Дональду Трампу новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что мирный процесс «в последнее время зашел в тупик», и призвал США оказать содействие в его возобновлении. При этом Зеленский отверг возможность передачи территорий Донбасса России. В Белом доме на предложения Зеленского не ответили.