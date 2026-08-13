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Медведев: Курильские острова были, есть и будут российской землей

Сергей Пахомов

Курильские острова были и навсегда останутся в составе российской территории. Об этом написал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X.

Так он ответил на протест Японии в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

«Они [Курильские острова] были, есть и останутся российской территорией. Тот, кто не понимает этого, столкнется с ужасными последствиями своего заблуждения», – подчеркнул Медведев. По его словам, нежелание правительства Японии признать острова российской территорией ничего не изменит.

12 августа российский лидер Владимир Путин совершил рабочую поездку на курильский остров Итуруп. Президент в ходе визита осмотрел рыбоперерабатывающий завод «Ясный». Япония выразила протест из-за поездки Путина на остров.

Япония считает Итуруп и еще три южных острова Курильской гряды своей территорией. После Второй мировой войны они отошли к СССР. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за этого спора. В 1956 г. страны прекратили состояние войны и восстановили дипломатические отношения по Московской декларации.

Токио требует от Москвы передачи всех четырех островов. Россия же ссылается на декларацию 1956 г., в которой говорится о возможности передачи двух островов после подписания мирного договора.

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