Медведев: Курильские острова были, есть и будут российской землей

Япония считает Итуруп и еще три южных острова Курильской гряды своей территорией. После Второй мировой войны они отошли к СССР. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за этого спора. В 1956 г. страны прекратили состояние войны и восстановили дипломатические отношения по Московской декларации.