ФСБ: украинские спецслужбы подорвали военнослужащего в Севастополе

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что при разминировании боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе погибли четверо пиротехников МЧС и охранник. После атаки саперы обследовали территорию, и в этот момент сдетонировал боеприпас. Губернатор выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что власти Севастополя и МЧС окажут им всю необходимую помощь.