ФСБ: украинские спецслужбы подорвали военнослужащего в Севастополе
В результате взрыва в Севастополе погиб военнослужащий Минобороны, сообщили в ФСБ. Задержанная за взрыв гражданка России исполняла задание спецслужб Украины.
«Установлено, что задержанная 1994 г. р. совершила подрыв по заданию спецслужб Украины. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – говорится в сообщении ФСБ. Сейчас по делу ведутся оперативные и следственные мероприятия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что при разминировании боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе погибли четверо пиротехников МЧС и охранник. После атаки саперы обследовали территорию, и в этот момент сдетонировал боеприпас. Губернатор выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что власти Севастополя и МЧС окажут им всю необходимую помощь.
Позже стало известно, что в Севастополе после атаки ВСУ восстановили электроснабжение. Ночью из-за украинского удара по энергообъектам город временно остался без света. На объектах был введен особый режим.