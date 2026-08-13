Посольство пригрозило журналисту FAZ правовыми мерами из-за ненависти к русским
Российская сторона рассмотрит возможность использования правовых механизмов в отношении журналиста издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса по линии как германских, так и российских правоохранительных органов «на предмет прояснения соответствия высказываний корреспондента уголовному законодательству ФРГ и России». Об этом заявило российское посольство в Германии.
8 августа Мартенс на пресс-конференции в Белграде, как отмечает посольство, фактически предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в убийстве русских. В дипмиссии отметили, что последующие заявления журналиста в соцсетях исключают «какое-либо недопонимание, омерзительны и полностью дискредитируют Мартенса как профессионального журналиста».
В посольстве также обратили внимание, что слова Мартинса не осудили ни германские власти, ни профессиональные объединения, в том числе Германский союз журналистов, ни большинство «коллег по цеху». Вместе с тем FAZ анонсировала возможность использования правовых средств для защиты Мартенса.
«Попытка издания сослаться на «двусмысленность» формулировки М. Мартенса не выдерживает критики – впоследствии он неоднократно подтвердил, что имел в виду именно то, что сказал, и не видит в этом ничего предосудительного», – говорится в сообщении.
11 августа платформа Change.org временно заблокировала доступ к петиции из Германии, в которой требовали уволить Мартенса, спросившего Зеленского об убийстве русских. По данным «РИА Новости», петиция появилась после того, как Мартенс на пресс-конференции в Сербии спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». Газета FAZ публично дистанцировалось от скандального высказывания своего журналиста, заявив, что не поддерживает его позицию.