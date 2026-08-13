11 августа платформа Change.org временно заблокировала доступ к петиции из Германии, в которой требовали уволить Мартенса, спросившего Зеленского об убийстве русских. По данным «РИА Новости», петиция появилась после того, как Мартенс на пресс-конференции в Сербии спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». Газета FAZ публично дистанцировалось от скандального высказывания своего журналиста, заявив, что не поддерживает его позицию.