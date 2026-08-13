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Главная / Политика /

Грушко: Россия не получала предложений от Турции по Черному морю

Ведомости

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не получила от Турции конкретных предложений по мораторию на военные действия в Черном море.

«В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получаем», – сказал он (цитата по ТАСС).

4 августа турецкий МИД призывал к принятию срочных мер для обеспечения безопасности судоходства. Поводом стала атака беспилотников на турецкие суда в начале месяца. 7 августа БПЛА атаковали еще один турецкий сухогруз, выходящий из порта в Новороссийске.

8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Анкара отметила, что эскалация конфликта в данном регионе стала угрозой для гражданского судоходства и коммерческих перевозок из-за атак беспилотников. В тот же день Турция ввела ограничение для прохода коммерческих судов через Дарданеллы.

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