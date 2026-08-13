Грушко: Россия не получала предложений от Турции по Черному морю

8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Анкара отметила, что эскалация конфликта в данном регионе стала угрозой для гражданского судоходства и коммерческих перевозок из-за атак беспилотников. В тот же день Турция ввела ограничение для прохода коммерческих судов через Дарданеллы.