Грушко: Россия не получала предложений от Турции по Черному морю
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не получила от Турции конкретных предложений по мораторию на военные действия в Черном море.
«В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получаем», – сказал он (цитата по ТАСС).
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море. Анкара отметила, что эскалация конфликта в данном регионе стала угрозой для гражданского судоходства и коммерческих перевозок из-за атак беспилотников. В тот же день Турция ввела ограничение для прохода коммерческих судов через Дарданеллы.