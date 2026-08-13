Ямпольская еще не посмотрела фильм «Колобок»

Ямпольская также сообщила, что знакома с «разными» отзывами о фильме и, по ее мнению, это «абсолютно нормально» для «большого фильма». Она отказалась употреблять в контексте «Колобка» слово блокбастер, поскольку блокбастер – это «большая фугасная бомба, которая несет смерть и разрушение». Ямпольская заявила, что ей не нравится уровень ведения дискуссии вокруг фильма, в том числе со стороны его создателей, хотя «мы понимаем прекрасно обиды, понимаем прекрасно несправедливость какой-то критики».