Ямпольская еще не посмотрела фильм «Колобок»До этого она отказалась смотреть нового «Человека-паука» ради поддержки российского кино
Советник президента РФ Елена Ямпольская призналась, что еще не смотрела фильм «Колобок». Об этом она заявила журналистам на брифинге.
«Кто-то из коллег давал мне домашнее задание посмотреть “Колобка”. Но я должна признаться, что, к сожалению, сделать это мне пока не удалось, потому что очень большая загрузка. Вот, может быть, в отпуске смогу», – сказала она.
Ямпольская также сообщила, что знакома с «разными» отзывами о фильме и, по ее мнению, это «абсолютно нормально» для «большого фильма». Она отказалась употреблять в контексте «Колобка» слово блокбастер, поскольку блокбастер – это «большая фугасная бомба, которая несет смерть и разрушение». Ямпольская заявила, что ей не нравится уровень ведения дискуссии вокруг фильма, в том числе со стороны его создателей, хотя «мы понимаем прекрасно обиды, понимаем прекрасно несправедливость какой-то критики».
6 августа советник президента официально отказалась смотреть нового «Человека-паука». Она пояснила, что не будет отдавать деньги за «противозаконные показы», но готова «с большой радостью» заплатить за российское кино.
Киносказка «Последний богатырь. Колобок» Антона Маслова получила низкие оценки зрителей на «Кинопоиске» еще до старта проката. Причиной стал перенос пиратского показа фильма «Человек-паук: Новый день» в кинотеатрах РФ. Кроме того, на гневные комментарии стали отвечать создатели «Колобка», что также сказалось на отзывах. На 13 августа на фильме стоит оценка 3.0.